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مصر تترأس اجتماعا للدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن مع رئيس وزراء مالى

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مصر تترأس اجتماعا للدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن مع رئيس وزراء مالى مصر تترأس اجتماعا للدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن مع رئيس وزراء مالى
ترأس السفير عمرو أبو العطا، سفير بالأمم المتحدة، اجتماعاً للدول الإفريقية الثلاث "مصر وأنجولا والسنغال" الأعضاء بمجلس الأمن الدولى، والتى تتولى مصر تنسيق أعمالهم، وموديبا كيتا رئيس وزراء مالى، الذي يزور نيويورك لحضور الاجتماع الذي عقده المجلس هذا الأسبوع لمناقشة تطور الأوضاع في بلاده، تمهيدا لتجديد ولاية مهمة حفظ السلام الأممية في مالى قبل نهاية هذا الشهر.

وعبر رئيس وزراء مالي عن فخره وثقته بالدور الذى يقوم به ممثلو افريقيا في مجلس الأمن للتعبير عن مصالح قارتهم، واستعرض تطورات الاوضاع السياسية في بلاده، ومقدار التقدم المحرز في تطبيق اتفاق السلام والمصالحة، وشدد على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي ومساندة الاشقاء الافارقة للخروج بمالي من ازمتها، وعودة الأمن والاستقرار إليها.

من جانبه أكد السفير أبو العطا على ان استقرار مالى وإقليم الساحل يعد من أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن ثقة رئيس الوزراء في محلها. فمصر، والعضوان الإفريقيان الآخران بالمجلس، هم صوت مالى فى المجلس معبرين عن مصالحها، وسيعملون بالتنسيق مع بقية أعضاء المجلس لخروج المجلس بقرار يصب في تحقيق السلام المستدام في البلاد، ويدفع نحو حشد وتعزيز الدعم الدولى للحكومة المالية لزيادة قدراتها على بسط الأمن والاستقرار على كامل الاراضى المالية، وتحقيق التنمية لشعب مالى الشقيق.

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