"الزراعة" تطرح 6000 رأس ماشية بالأسواق لموجهه ارتفاع أسعار اللحوم

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى،بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 2000 رأس من العجول الحية من السودان،بالإضافة إلى 2000 رأس من المجر وأوكرانيا،إضافة الى استيراد 2600 رأس من الجمال ذبيح فورى تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان،خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم الحمراء .

وأكد رئيس الحجر البيطرى،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه يتم حاليًا طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالأسواق التى تم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة،بالإضافة إلى وصول عدد من الشحنات الحية خلال الأيام المقبلة تطرح فى الأسواق، وذلك بعد انتهاء اللجان البيطرية من فحص ومتابعة الشحنات الواردة لمصر فى بلد المنشأ،والتأكد من سلامتها،تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الأمراض لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار.

وأوضح "جاد المولى"،أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء،من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية،مشيراً إلى أن العجول المستوردة للذبيح الفورى قبل دخولها إلى البلاد يتم حجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوماً،وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات،والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبيح،مؤكداً أن جميع العجول الحية المستوردة ذبيح فورى لا تتجاوز عمر 4 سنوات،وخالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

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