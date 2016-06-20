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تهديدات جديدة لـ "أمريكا و روسيا وفرنسا" من تنظيم داعش الإرهابى

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تهديدات جديدة لـ "أمريكا و روسيا وفرنسا" من تنظيم داعش الإرهابى تهديدات جديدة لـ "أمريكا و روسيا وفرنسا" من تنظيم داعش الإرهابى
هدد تنظيم داعش الإرهابى، الولايات المتحدة الأمريكية، و روسيا وفرنسا و إندونيسيا، بشن عمليات إرهابية، وفق نشره التنظيم مساء أمس الأحد.

وقال شخص أمريكى الأصل فى صفوف التنظيم المتطرف، موجهًا حديثه للقيادات الولايات المتحدة الأمريكية، "إن بلادكم تقاتل قومًا يحبون الموت ويؤمنون به (...) وسوف نقاتلكم حتى تنتهى ونقضى علي قوتكم فى دابق".

وهدد شخص روسى بصفوف التنظيم بلاده قائلًا وهو يتحدث الروسية: "سوف نقتل منكم العشرات كل يوم، وننسيكم الأمن والآمان في بلادكم"، محرضًا المتعاطفين مع التنظيم فى موسكو بشن عمليات إرهابية فى روسيا".

ودعا داعشي من أصل إندونيسي، الشباب فى بلاده لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الإندونيسية التى وصفها بـ"الكافرة".

وقال شخص داعشي ملثم بحسب شريط الفيديو، "إن ما حدث فى أورلاندو ما هو إلا عملية بسيطة والقادم سوف نقتلكم داخل بيوتكم".

تهديدات جديدة لـ أمريكا و روسيا وفرنسا من تنظيم داعش الإرهابى (1)

تهديدات جديدة لـ أمريكا و روسيا وفرنسا من تنظيم داعش الإرهابى (2)

تهديدات جديدة لـ أمريكا و روسيا وفرنسا من تنظيم داعش الإرهابى (3)

تهديدات جديدة لـ أمريكا و روسيا وفرنسا من تنظيم داعش الإرهابى (4)

تهديدات جديدة لـ أمريكا و روسيا وفرنسا من تنظيم داعش الإرهابى (5)

تهديدات جديدة لـ أمريكا و روسيا وفرنسا من تنظيم داعش الإرهابى (6)
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