وزير النقل يسلم «الخليجية للطيران» رخصة المشغل الجوي.. الأربعاء

يسلم وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان، الاربعاء المقبل "رخصة المشغل الجوي" للسعودية الخليجية للطيران واعلان تفاصيل انطلاق السعودية الخليجية وذلك في حفل يقام في فندق الريتز كارلتون بالرياض، وستبدأ السعودية الخليجية للطيران في تسيير رحلاتها الداخلية انطلاقا من مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعد أن استكملت الشركة كافة الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على رخصة ناقل جوي (AOC) وفق ما تقتضيه أنظمة الطيران المدني في المملكة والمنظمة العالمية للطيران المدني.