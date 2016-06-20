خادم الحرمين يبحث وعباس مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة أمس فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس الفلسطيني جلسة مباحثات جرى خلالها التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وعقب الجلسة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هدية تذكارية من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

الملك سلمان يتلقى نسخة من صحيفة «فلسطين بوست» بتاريخ 13/8/1935م والرئيس عباس يشير إلى خبر عن زيارة الملك سعود «رحمه الله» إلى فلسطين

خادم الحرمين يتسلم لوحة رُسم عليها مسجد قبة الصخرة من الرئيس الفلسطيني

خادم الحرمين والرئيس الفسطيني خلال جلسة المباحثات

ولي العهد يصافح الرئيس عباس

الأمير خالد الفيصل، الأمير منصور بن متعب، الأمير متعب بن عبدالله، والأمير محمد بن نايف