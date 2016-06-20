مركز الملك سلمان يقدم 20 ألف سلة غذائية لمديريات حضرموت

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 20 ألف سلة غذائية لعدد من مديريات وادي حضرموت، حيث وصلت مساء أمس الأول الدفعة الأولى التي بلغت ثمان آلاف سلة غذائية مخصصة لكل من مديريات تريم والسوم وشبام.

وخلال حفل التدشين الذي أقيم بمدينة تريم في محافظة حضرموت، بحضور الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، وأمين المجلس المحلي بمدينة تريم محمد عوض هادي، وعدد من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت، تقدم التميمي بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على هذه المساعدات التي ستسهم في التخفيف على الأسر المتضررة.

ورفع محمد عوض من جهته، للمملكة حكومةً وشعبًا، مشيراً إلى أن المملكة جسدت وقوفها إلى جانب الشعب اليمني واقعاً ملموساً، كما أشاد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، بالجهود الإغاثية والإنسانية الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم غير المحدود الذي يقوم به لإغاثة المتضررين والنازحين في حضرموت منذ بدء الأزمة.

هذا، وينتظر توزيع باقي السلال الغذائية خلال الأيام المقبلة على كل من سيؤن والقطن والعبر وعدد من قرى وأرياف الوادي.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1249 سلة غذائية في مديرية "صالة" بمحافظة تعز اليمنية من خلال ائتلاف الإغاثة الإنسانية وشركائه من الجمعيات والمؤسسات بالمحافظة.

وتم توزيع السلال الغذائية لأحياء شولق، والدرن، وحي الزهراء، وثعبات، ومحطة صالة، والشعبة، والمنزل، والمشنة، والحوية، وبيت عطا، والسائلة وجبل الشماسي، فيما تواصل اللجنة توزيع الكمية المحددة للمديرية على بقية الأحياء السكنية الواقعة في نطاقها الجغرافي، إلى جانب استكمال التوزيع في الأحياء المذكورة.

يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الـ100 ألف سلة غذائية جديدة والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتستهدف المتضررين في ست مديريات محاصرة في محافظة تعز وهي القاهرة، والمظفر، وصالة، ومشرعة وحدنان، وصبر الموادم والمسراخ.

وينتظر توزيع السلال الغذائية المتبقية في الأيام المقبلة.