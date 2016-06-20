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وصـول طائــرات « الكوغــر» السعوديــة إلــى تركيــا

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وصلت طائرات البحث والإنقاذ من طراز (كوغر) التابعة للقوات الجوية الملكية ، إلى قاعدة كونيا العسكرية بتركيا أمس، للمشاركة في تمرين (النور 2016).

وكانت مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين قد وصلت أمس الأول إلى تركيا، وكان في استقبالهم قائد التمرين الرائد الطيار فهد بن عبدالله القحطاني، وأركانات التمرين.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين الرائد الطيار فهد بن عبدالله القحطاني، أن المشاركة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون والعمل المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والدول المشاركة في التمرين، وتبادل الخبرات القتالية وصقلها وتطويرها لرفع مستوى الجاهزية القتالية بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة، وبما يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي. ويأتي التمرين الذي تشارك فيه أذربيجان وارمينيا وجمهورية شمال قبرص، والقوات الجوية التركية ضمن الخطط التدريبية المجدولة مسبقاً للقوات الجوية الملكية السعودية، لرفع حالة الاستعداد والجاهزية لجميع منسوبيها.

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وصول القوات الجوية المشاركة في التمرين

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عكس صورة قواتنا المسلحة من أهداف المشاركة

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