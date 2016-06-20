أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات المعتمدين

Google+ Print

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أبدى سموه شكره للسفراء على حضورهم وتهنئتهم بالشهر الفضيل.

من جانب آخر، يرعى أمير منطقة الرياض عند الساعة 11 من مساء اليوم الاثنين في فندق الانتركونتننتال بالعاصمة الرياض الحفل الذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة في ختام حملة "كلها غالية".

الحملة التي انطلقت في شهر ربيع الثاني الماضي واستمرت لعدة أشهر، هدفت إلى محاربة الفكر الضال، وتحصين المجتمع والشباب والفتيات من الفكر الضال عبر عدة محاور ومجالات تستخدم فيها جميع الوسائل المتاحة بأسلوب علمي رصين وعرض جيد وطرق مبتكرة.

واستهدفت الحملة مرتادي المساجد وذلك عن طريق إعداد سلسلة من المحاضرات الهادفة والمعارض المصاحبة والكلمات التوعوية، وكذلك متابعي القنوات الفضائية ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي عن طريق إعداد وإنتاج مقاطع الفيديو ونشر التغريدات والتصاميم والمقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر – وفيس بوك – وانستغرام – وواتس أب).

وأوضح رئيس مجلس إدارة المكتب الشيخ د. سليمان بن عبدالله الحبس أن في كل عهد وعصر تنبت نابتة تشذ عن الدين وتفارق الطريق القويم وجماعة المسلمين، يقيض الله لها من ينبري لها ويوفقه ليرد كيدها، واليوم تمر بلاد المسلمين بنبتة شاذة هي امتداد لخوارج شذوا عن الطريق في الماضي تحاول اختراق لحمة وأمن بلاد الحرمين، ولأننا في مهبط الوحي ومنبع الرسالة فإننا رأينا أنه لزاما علينا في مكتب الدعوة بحي الروضة أن نساهم مع حكومتنا ووزارتنا في التصدي لهذه النبتة الشاذة عبر حملة متنوعة المجالات بعنوان "كلها غالية" لتكون لبنة نشارك بها غيرنا من الجهات لحماية مجتمعنا وشبابنا.

وأوضح الحبس أن هذه الحملة تحتاج إلى تكاتف الجهود من جميع مؤسسات وفئات المجتمع، لأن ديننا غالٍ وبلادنا غالية، وأمننا غالٍ، وأرواحنا غالية، فلابد أن نحميها، وذلك عن طريق الإسهام بتحصين المجتمع من الفكر الضال.

image 0

أمير الرياض مستقبلا عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية

image 0

جانب من الاستقبال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية