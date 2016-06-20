أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات المعتمدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أبدى سموه شكره للسفراء على حضورهم وتهنئتهم بالشهر الفضيل.

من جانب آخر، يرعى أمير منطقة الرياض عند الساعة 11 من مساء اليوم الاثنين في فندق الانتركونتننتال بالعاصمة الرياض الحفل الذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة في ختام حملة "كلها غالية".

الحملة التي انطلقت في شهر ربيع الثاني الماضي واستمرت لعدة أشهر، هدفت إلى محاربة الفكر الضال، وتحصين المجتمع والشباب والفتيات من الفكر الضال عبر عدة محاور ومجالات تستخدم فيها جميع الوسائل المتاحة بأسلوب علمي رصين وعرض جيد وطرق مبتكرة.

واستهدفت الحملة مرتادي المساجد وذلك عن طريق إعداد سلسلة من المحاضرات الهادفة والمعارض المصاحبة والكلمات التوعوية، وكذلك متابعي القنوات الفضائية ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي عن طريق إعداد وإنتاج مقاطع الفيديو ونشر التغريدات والتصاميم والمقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر – وفيس بوك – وانستغرام – وواتس أب).

وأوضح رئيس مجلس إدارة المكتب الشيخ د. سليمان بن عبدالله الحبس أن في كل عهد وعصر تنبت نابتة تشذ عن الدين وتفارق الطريق القويم وجماعة المسلمين، يقيض الله لها من ينبري لها ويوفقه ليرد كيدها، واليوم تمر بلاد المسلمين بنبتة شاذة هي امتداد لخوارج شذوا عن الطريق في الماضي تحاول اختراق لحمة وأمن بلاد الحرمين، ولأننا في مهبط الوحي ومنبع الرسالة فإننا رأينا أنه لزاما علينا في مكتب الدعوة بحي الروضة أن نساهم مع حكومتنا ووزارتنا في التصدي لهذه النبتة الشاذة عبر حملة متنوعة المجالات بعنوان "كلها غالية" لتكون لبنة نشارك بها غيرنا من الجهات لحماية مجتمعنا وشبابنا.

وأوضح الحبس أن هذه الحملة تحتاج إلى تكاتف الجهود من جميع مؤسسات وفئات المجتمع، لأن ديننا غالٍ وبلادنا غالية، وأمننا غالٍ، وأرواحنا غالية، فلابد أن نحميها، وذلك عن طريق الإسهام بتحصين المجتمع من الفكر الضال.

أمير الرياض مستقبلا عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية

جانب من الاستقبال