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مطار المؤسس يستقبل ستة ملايين معتمر منذ منتصف صفر

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مطار المؤسس يستقبل ستة ملايين معتمر منذ منتصف صفر مطار المؤسس يستقبل ستة ملايين معتمر منذ منتصف صفر

يشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حركة مكثفة للمعتمرين حيث وصل مساء أمس أكثر من ١٣ ألف معتمر خلال يوم واحد، وغادر قرابة سبعة آلاف معتمر في اليوم نفسه.

ومنذ بداية موسم العمرة منتصف شهر صفر الماضي، وحتى مساء أمس بلغ المسافرين عبر صالة الحج قرابة ٥.٩ ملايين معتمر، وذلك عبر ٤٢ ألف رحلة جوية من مختلف أنحاء العالم، وبلغ عدد القادمين خلال الفترة ذاتها ٣،٣٤ ملايين معتمر على متن ٢٦،٥ ألف رحلة جوية، بينما بلغ عدد المعتمرين المغادرين ٢،٥٧ مليون معتمر غادروا عبر ١٦ ألف رحلة جوية.

واستنفر مطار الملك عبدالعزيز الدولي كل طاقاته البشرية لاستيعاب أعداد المسافرين الضخمة الذين بدأوا في التدفق إلى جدة مع حلول شهر رمضان، ويشهد المطار كثافة تشغيلية عالية غير مسبوقة، حيث تصل الحركة الجوية فيه إلى 620 رحلة يومياً.

أكثر من ١٣ ألف معتمر وصلوا المطار أمس

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