نقل أعضاء من طفل بعمر أربعة أشهر متوفى دماغياً

أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء عملية نقل أعضاء من طفل متوفى دماغياً بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة بعمر أربعة أشهر تعرض لحادث مروري نتج عنه إصابة بليغة بالرأس مع كسر بالجمجمة ونزيف حاد بالدماغ تبرع ذووه رسمياً بأعضائه.

وأجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء والطاقم الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز عملية النقل والتي احتوت على الكليتين والكبد والأوعية الدموية، وأوضح استشاري جراحة كبد وجهاز هضمي بالرياض رئيس الفريق الطبي د. أحمد الجوهري، أن هذه العملية تعتبر أول عملية تبرع بالأعضاء في هذا العمر لطفل بعمر أربعة أشهر بالمملكة والشرق الأوسط، وصاحب العملية صعوبات كبيرة وتحديات نظراً لصغر حجم الأعضاء والأوعية الدموية.

وأشار الجوهري إلى أنه بعد إجراء الفحوص اللازمة وعمل التخطيط الدماغي للمريض والذي أثبت وفاة المريض دماغياً، وتم إبلاغ المركز بوجود حالة متوفاة دماغياً، بعد التأكد من ذلك بعمل الفحوص والتحاليل اللازمة، وتجهيز غرفة الجراحة بالفريق الطبي، وإجراء عمليات الجراحة لاستئصال الأعضاء وتكللت ولله الحمد بالنجاح؛ حيث تم استئصال الكبد واستئصال الكليتين والأوعية الدموية، وتم نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي الى المستفيدين منها في الرياض والدمام.

وبين المشرف على مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة د. حاتم العمري، أنه فور استئصال الأعضاء تم نقلها وزراعتها للمرضى خلال ساعات ولله الحمد، مقدماً شكره لذوي المتوفي على التبرع بالأعضاء، وأن هذه بادرة يشكر عليها ذوو المريض لاستفادة أشخاص آخرين منها، ومساهمتها بإذن الله في إنقاذ حياة أشخاص هم في أمس الحاجة لها، متمنياً الشفاء العاجل للمرضى المنقول لهم الأعضاء.

كما قدم العمري شكره لجميع الأطباء المشاركين بالعميلة وللطاقم الطبي بالمستشفى على ما بذلوه من جهد في عملية التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، موضحاً بأن هذه العملية النادرة في برنامج التبرع بالأعضاء ستفتح آفاقا جديدة في التوسع بالبرنامج وتحفز لبقية المراكز الطبية في إجراء مثل هذه العمليات لأطفال دون عمر السنة.

فيما قدم مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء د. فيصل شاهين شكره للفريق الطبي وجميع من تعاون لنجاح هذه العملية والإنقاذ مرضى الفشل العضوي في المملكة، موضحاً بأنه -ولله الحمد- تم بنجاح عملية زراعة الأعضاء للأشخاص المستقبلين لها.