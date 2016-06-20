توقيع برنامج للرقابة على أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة باليمن

د. عبدالله الربيعة

وقعّ المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس برنامجاً تنفيذياً مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في مجال الإشراف والمتابعة والرقابة للإشراف على سير أعمال المركز في الداخل اليمني.

ويسعى المركز من خلال البرنامج لتنفيذ خطط الأداء للعمليات الميدانية، والتقييم والمتابعة وصياغة التقارير الخاصة بالأنشطة والرفع بها للمركز، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة فريق العمل الميداني في الداخل اليمني.

وشدد د. الربيعة على مسؤولي الشركة سرعة تنفيذ الأعمال الموكلة بحسب البرنامج الموقّع، والعمل على ذلك والمتابعة والرصد للمنجز المقدم وتوثيق ذلك.

ويحرص المركز من خلال توقيعه لعدة برامج التأكيد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن بجودة عالية.