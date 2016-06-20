برنامج «فطن» يطلق مبادرة «تعلم وتميز»

وافق وزير التعليم د. أحمد العيسى على أن يطلق البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات "فطن" مبادرة "تعلم وتميز" التي تهدف إلى الاستفادة من رواد النجاح والتميز في المجتمع السعودي في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والأهلي، حيث يقدم من خلالها الضيوف أنفسهم وسيرهم وتجاربهم التعليمية والعملية ومحطات حياتهم المختلفة عبر لقاءات حوارية تعرض أمام الطلاب على مسرح فطن بالرياض مع نقل أحداثها عبر وسائل الاعلام المختلفة. أوضح ذلك الأمين العام لمجلس أمناء فطن، مدير عام البرنامج ناصر بن منصور العريني، لافتاً إلى أن مبادرة تعلم وتميز ستنطلق قريباً مع أحد الأسماء المبدعة من أبناء الوطن التي رسمت ظهوراً عالمياً في أغلب المحافل والمشاركات وستتاح الفرصة لأبنائنا الطلبة للحوار والتفاعل مع هذه الشخصية التي تميزت وتحظى بالكثير من التقدير والاحترام.

وأضاف يقول"إن ذلك يأتي سعياً لتحقيق عدد من الأهداف ومنها توجيه الطلاب والطالبات إلى الاستفادة من تجارب وخبرات المتميزين والمبدعين من أبناء المجتمع السعودي وإثراء ثقافاتهم بخبرات وتجارب تفيدهم في مستقبل حياتهم، وتعزيز قيمة القدوة والنموذج الأمثل لدى الطلاب والطالبات من خلال تسليط الضوء على مسيرة الرواد والمبدعين والسعي إلى محاكاتهم والاقتداء به، وإيجاد تواصل مثمر وبناء بين الاجيال يعزز قيم الاحترام وتقدير الرواد من قبل جيل الشباب". كما تهدف المبادرة إلى إبراز جهود الدولة في توفير أسباب النجاح لأبنائنا الطلاب والطالبات من خلال تعليمهم وإبراز فرص العمل لهم واستثمارهم لها، وبناء الاتجاهات الايجابية لدى الطلاب والطالبات من خلال مهارات تقدير الوقت واستثمار الإمكانيات المتاحة وتوظيف الطاقات الابداعية في تحقيق انجازات وأعمال متميزة تعود عليهم بالنفع.

وأكد العريني أن مثل هذه المبادرات التثقيفية تعزز القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات وتنشر ثقافة التميز والإبداع في أوساطهم وتوجههم إلى استثمار أوقاتهم وطاقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة ويحصنهم من التوجهات والسلوكيات السلبية وينمي خبراتهم وتجاربهم الذاتية.