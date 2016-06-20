"ميناء دمياط": 74 ألف طن قمح رصيد صومعة الغلال بالمحافظة

قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط فى تصريحات صحفية، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة .

وتابع: غادر الميناء سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 37 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وقال الشيطى: إنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة ( 3934 ) طن قمح، ( 114 ) سيارة بحمولة ( 5057 ) طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 74091 طن قمح.

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