حرس المنشآت النفطى الليبى: نقف على الحياد من القتال الدائر جنوب أجدابيا

قال الناطق بأسم جهاز حرس المنشآت النفطية الليبى – المنطقة الوسطى،على الحاسي، إن قوات الجهاز " تقف على الحياد من القتال الدائر جنوب اجدابيا ".

وأعتبر الحاسي، فى تصريح صحفى مساء أمس الأحد، "أن القتال الحالى "تصفية حسابات بين القوتين فى اجدابيا " حسب قوله.

مهددا " بأن حرس المنشآت "سيتدخل فى أجدابيا ، وسيضرب بيد من حديد إذا حاولت أى من القوتين المتقاتلتين الاقتراب من المناطق الآمنة فى أجدابيا أو المناطق التى يعمل حرس المنشآت على تأمينها "، على حد تعبيره.

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