حرس المنشآت النفطى الليبى: نقف على الحياد من القتال الدائر جنوب أجدابيا

قال الناطق بأسم جهاز حرس المنشآت النفطية الليبى – المنطقة الوسطى،على الحاسي، إن قوات الجهاز " تقف على الحياد من القتال الدائر جنوب اجدابيا ".إعلان - Ads إعلان - Ads
مهددا " بأن حرس المنشآت "سيتدخل فى أجدابيا ، وسيضرب بيد من حديد إذا حاولت أى من القوتين المتقاتلتين الاقتراب من المناطق الآمنة فى أجدابيا أو المناطق التى يعمل حرس المنشآت على تأمينها "، على حد تعبيره.
وأعتبر الحاسي، فى تصريح صحفى مساء أمس الأحد، "أن القتال الحالى "تصفية حسابات بين القوتين فى اجدابيا " حسب قوله.
مهددا " بأن حرس المنشآت "سيتدخل فى أجدابيا ، وسيضرب بيد من حديد إذا حاولت أى من القوتين المتقاتلتين الاقتراب من المناطق الآمنة فى أجدابيا أو المناطق التى يعمل حرس المنشآت على تأمينها "، على حد تعبيره.
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