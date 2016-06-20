المبعوث الأممى لليمن يعقد جلسة مع الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام بالكويت

عقد المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد أمس الأحد، جلسة مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام وذلك فى إطار مشاورات السلام التى تستضيفها دولة الكويت منذ 21 ابريل الماضى برعاية الامم المتحدة .

وناقش المبعوث الأممى خلال لقائه وفد انصار الله والمؤتمر الشعبى العام افكارا وتصورات بشأن أبرز محاور المرحلة المقبلة فى اليمن بما يضمن ترابط الأبعاد السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وكان المبعوث الأممى قد عقد جلسة مع وفد الحكومة اليمنية يوم السبت تناولت افكارا ومقترحات بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الاعمال وفى مقدمتها قضايا الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة بما يضمن التوصل الى حل سلمى وشامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الدولية.

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