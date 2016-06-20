أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المبعوث الأممى لليمن يعقد جلسة مع الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام بالكويت

Google+ Print
المبعوث الأممى لليمن يعقد جلسة مع الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام بالكويت المبعوث الأممى لليمن يعقد جلسة مع الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام بالكويت
عقد المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد أمس الأحد، جلسة مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام وذلك فى إطار مشاورات السلام التى تستضيفها دولة الكويت منذ 21 ابريل الماضى برعاية الامم المتحدة .

وناقش المبعوث الأممى خلال لقائه وفد انصار الله والمؤتمر الشعبى العام افكارا وتصورات بشأن أبرز محاور المرحلة المقبلة فى اليمن بما يضمن ترابط الأبعاد السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وكان المبعوث الأممى قد عقد جلسة مع وفد اليمنية يوم السبت تناولت افكارا ومقترحات بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الاعمال وفى مقدمتها قضايا الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة بما يضمن التوصل الى حل سلمى وشامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الدولية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان