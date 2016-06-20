صورة في إفريقيا - فريق الأسبوع بالجولة الأولى من دوري الأبطال

انتهت الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. نتائج مفاجأة وأحداث مثيرة وأجواء مناخية غريبة.

وافتتحت الجولة بسقوط الأهلي صاحب الـ8 ألقاب خارج أرضة أمام زيسكو الزامبي بثلاثية مقابل هدفين بالمجموعة الأولى.

مجموعة شهدت عودة الوداد الرياضي المغربي من ملعب أسيك ميموزا بالثلاث نقاط بعد الفوز بهدف مقابل لاشيء.

بينما الأحداث المثيرة والغريبة شهدتها المجموعة الثانية. أحداث شغب تتسبب في إيقاف مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ووفاق سطيف الجزائري في الجزائر.

صن داونز كان مفاجأة بالجميع وكان على أعتاب لحظات أخيرة من الفوز بهدفين مقابل لاشيء في الجزائر. الحكم أوقف المباراة ثم أعادها ثم قرر إنهائها في الدقيقة 90. (طالع - ما ينتظر وفاق سطيف)

بينما حقق الزمالك انتصارا مستحقا في الأراضي النيجيرية على الحالة الجوية والمناخية وإنيمبا بهدف لباسم مرسي.

ويقدم FilGoal.com فريق الأفضل بالجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.