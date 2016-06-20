بالصور.. عروض فرقة "الإسماعيلية للفنون الشعبية" على مسرح الثقافة

قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عروضها الفنية على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية الصيفى، فى إطار برنامج ليالى رمضان الفنية.

وقال ماهر كمال مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، إن البرنامج الرمضانى متواصل حتى 24 رمضان وبدأ يوم 3 رمضان بتقديم العديد من الفقرات الفنية يوميا، حيث تبدأ العروض الساعة التاسعة والنصف مساء كل يوم.

ومن الفرق الفنية التى قدمت عروضها على المسرح فرقة الآلات الشعبية وفرقة الموسيقى العربية وكورال الأطفال وفرقة الأطفال للفنون الشعبية بالإضافة إلى مسابقات يومية فى الغناء وإلقاء الشعر للشباب والأطفال.

وأشار كمال إلى أن الفرع نفذ برنامجا ثقافيا وفنيا فى قرى المحافظة خلال النصف الأول من شهر رمضان فى مدينة القنطرة شرق وغرب وقرى القنطرة الرياح والنصر والقنطرة الجديدة والأبطال والتقدم وفى التل الكبير ومدينة فايد، بالتوازى مع برنامج قصر ثقافة الإسماعيلية بالإضافة الى عروض فنية وأوبريتات ومسرحيات.

بالصور.. ثقافة الإسماعيلية تبدأ الاحتفال بليالى رمضان على أنغام السمسمية

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