أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تنقية وتدقيق بيانات العاملين بدواوين الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

Google+ Print
تنقية وتدقيق بيانات العاملين بدواوين الإدارات التعليمية بكفر الشيخ تنقية وتدقيق بيانات العاملين بدواوين الإدارات التعليمية بكفر الشيخ
تبدأ الإدارات التعليمية الـ13 التى تتبع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين، تنقية وتدقيق بيانات العاملين بالإدارات التعليمية من حالات الوفيات، ومن تقاعد لبلوغه السن القانونية، ومن صدر له انهاء خدمة، و من تم نقله إلى وزارة أخرى أو من حصل على أجازة.

قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه، أنه أعطت تعليماتها بناء على ما ورد من وزارة التربية والتعليم بقيام الإدارات التعليمية بطبع كشوف جميع العاملين الخاصة بدواوين الإدارات التعليمية عن طريق لجنة شئون العاملين، ومراجعة الملفات بدقة بالغة، وتنقيتها من حالات الوفيات، ومن تقاعد لبلوغه السن القانونية، ومن صدر له انهاء خدمة، ومن تم نقله إلى وزارة أخرى أو من حصل على أجازة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع جورج سمير مدير إدارة الاحصاء والمعلومات بديوان المديرية ،وأقسامها بجميع الإدارات التعليمية .

وأضافت كيل الوزارة، إن الإدارات التعليمية ال 13 ستبدأ فى تنقية الكشوف من صباح اليوم الإثنين، على أن يتم موافاتها بما تم من تنقية للكشوف نهاية الإسبوع الحالى، لرفعها للوزارة لتكون هناك بيانات منقحة صحيحة للعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.


>"تعليم كفر الشيخ" تبحث إقامة معرض رمضانى بعد انتهاء "أهلا رمضان"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365