تنقية وتدقيق بيانات العاملين بدواوين الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

تبدأ الإدارات التعليمية الـ13 التى تتبع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين، تنقية وتدقيق بيانات العاملين بالإدارات التعليمية من حالات الوفيات، ومن تقاعد لبلوغه السن القانونية، ومن صدر له انهاء خدمة، و من تم نقله إلى وزارة أخرى أو من حصل على أجازة.

قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه، أنه أعطت تعليماتها بناء على ما ورد من وزارة التربية والتعليم بقيام الإدارات التعليمية بطبع كشوف جميع العاملين الخاصة بدواوين الإدارات التعليمية عن طريق لجنة شئون العاملين، ومراجعة الملفات بدقة بالغة، وتنقيتها من حالات الوفيات، ومن تقاعد لبلوغه السن القانونية، ومن صدر له انهاء خدمة، ومن تم نقله إلى وزارة أخرى أو من حصل على أجازة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع جورج سمير مدير إدارة الاحصاء والمعلومات بديوان المديرية ،وأقسامها بجميع الإدارات التعليمية .

وأضافت كيل الوزارة، إن الإدارات التعليمية ال 13 ستبدأ فى تنقية الكشوف من صباح اليوم الإثنين، على أن يتم موافاتها بما تم من تنقية للكشوف نهاية الإسبوع الحالى، لرفعها للوزارة لتكون هناك بيانات منقحة صحيحة للعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

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