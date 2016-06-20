أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السيطرة على حريقيين بمحل مستحضرات تجميل ووحدة سكنية بمركز الداخلة

Google+ Print
السيطرة على حريقيين بمحل مستحضرات تجميل ووحدة سكنية بمركز الداخلة السيطرة على حريقيين بمحل مستحضرات تجميل ووحدة سكنية بمركز الداخلة
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريقين، الأول نشب بمحل مستحضرات تجميل بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، وتبين أنه ملك " عبدالله عبد العاطى محفوظ" 24 سنة أسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات المحل وجهاز كمبيوتر، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر رقم 786 إدارى الداخلة واحيل الى النيابة العامة للتحقيق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء، أيضا، على حريق شب بوحدة سكنية بمدينة موط بجوار محطة الكهرباء ملك المواطن سيد احمد مبارز 59 سنة موظف بالأوقاف، وأسفر الحريق عن التهام غرفة نوم كاملة وجهاز تلفزيون وتقدر قيمة التلفيات ب13000 جنيه وكشف محضر الواقعة أن سبب الحريق ماس كهربائى وتحرر المحضر رقم 787 إداري الداخلة وتمت احالته الى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365