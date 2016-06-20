السيطرة على حريقيين بمحل مستحضرات تجميل ووحدة سكنية بمركز الداخلة

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريقين، الأول نشب بمحل مستحضرات تجميل بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، وتبين أنه ملك " عبدالله عبد العاطى محفوظ" 24 سنة أسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات المحل وجهاز كمبيوتر، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر رقم 786 إدارى الداخلة واحيل الى النيابة العامة للتحقيق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء، أيضا، على حريق شب بوحدة سكنية بمدينة موط بجوار محطة الكهرباء ملك المواطن سيد احمد مبارز 59 سنة موظف بالأوقاف، وأسفر الحريق عن التهام غرفة نوم كاملة وجهاز تلفزيون وتقدر قيمة التلفيات ب13000 جنيه وكشف محضر الواقعة أن سبب الحريق ماس كهربائى وتحرر المحضر رقم 787 إداري الداخلة وتمت احالته الى النيابة العامة للتحقيق.