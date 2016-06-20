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بالصور.. محافظ الشرقية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم للمديريات

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أأكد وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المديرية افتتحت،أمس، الدورة الرمضانية لكرة القدم بمشاركة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات بالمحافظة.

وأضاف الألفى لـ"اليوم السابع" أن الدورة تقام على ملاعب مركز شباب السادات بجوار استاد الشرقية وعدد الفرق المشاركة بلغت 20 فريق جميعهم يمثلون المديريات الخدمية بالمحافظة ويلعب الفريق بعدد 5 لاعبين 3 منهم أكبر من 45 سنة و2 تحت السن.

بدأت الدورة السبت 18 من الشهر الجارة، وتستمر حتى 25 من الشهر الجارى ويحكم الدورة حكام من منطقة الكورة بالشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن مشاركة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وعدد من وكلاء الوزارات، أعطى للدورة اهتماما بالغا وأضفى عليها روح المحبة.

افتتحت الدورة بطابور عرض للفرق المشاركة وعرض رياضى لمركز شباب مدينة ههيا وقدم احد اشبال مركز شباب قسم بحرى الزقازيق عرض التانورة نال اعجاب الجميع كما قدم 8 من اللاعبين واللاعبات عرض للجماز واختتم مهرجان افتتاح الدورة الرمضانية بتقديم الطفلة ازهار عصام بنت ال5 سنوات فقرات شعرية وغنائية فى حب ابهرت الحضور.

ولفت الالفى ان الدورة الرمضانية تعد الأولي بالمحافظة للمديريات الخدمية لكبار السن وقام معالي المحافظ باللعب في فريق ديوان المحافظة هو النائب الدكتور خالد العراقي ، وقاد الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة فريق مديرية الصحة ويقود اللواء خالد سيف مدير امن الشرقية فريق مديرية الامن.

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