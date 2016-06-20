بالصور.."تعليم كفرالشيخ" يبحث إقامة أول تجمع للصوب الزراعية على مستوى مصر

بدأت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ فى بحث إنشاء أكبر تجمع للصوب الزراعية على مستوى الجمهورية بمحافظة كفر الشيخ فى مدارس التعليم الزراعى بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وقالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ خلال تصريحات صحفية لها، إنها بحثت مع لجنة مشكلة من المديرية إقامة أكبر مجمع للصوب الزراعية على مستوى الجمهورية فى المدارس الزراعية، بحضور المهندس صبحى محمود عبد العدل مدير عام التعليم الزراعى بالوزارة، والمهندس عفيفى أحمد عفيفى الموجه العام المركزى لبساتين الخضر، والدكتور خالد عبد المرضى الأشهب، وعضوية السيد أحمد على السنور مدير عام التعليم الفنى، وخديجة الشهاوى مدير إدارة التعليم الزراعى، والدكتور محمود رمضان مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، ومحمد السقا مسئول ريادة الأعمال بالوحدة الفرعية، والمهندس نصرمحمد عبد المقصود، والمهندس السيد عبد المنعم السخاوى، والمهندس يوسف صبرى موجهى التعليم الزراعى، وتم الاتفاق على إنشاء أكبر تجمع للصوب الزراعية على مستوى الجمهورية بمدارس التعليم الزراعى.

وأضافت وكيل الوزارة، إن اللجنة تفقدت مجمع مصانع التعبئة والتغليف والتصدير الخاصة برجل الأعمال عز جودة و الذى يورد منتجات الصوب الزراعية لتصديرها إلى أسواق أوروبا، وتم توقيع بروتوكل مع المصنع لتدريب الطلاب، وتوفير فرص عمل لهم .

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