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أهالى "السوبى" فى سمالوط: احتجاز 7 عمال أبناء القرية أثناء عودتهم من ليبيا

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أهالى "السوبى" فى سمالوط: احتجاز 7 عمال أبناء القرية أثناء عودتهم من ليبيا أهالى "السوبى" فى سمالوط: احتجاز 7 عمال أبناء القرية أثناء عودتهم من ليبيا
قال أهالى قرية السوبى بمركز سمالوط فى محافظة المنيا، إن 7 من أبنائهم بالإضافة إلى عامل آخر تعرضوا للاحتجاز بدولة ليبيا، وذلك أثناء عودتهم فى ظروف غامضة منذ 38 يوما.

وتضم قائمة المحتجزين كلا من:"محروس جمعة بركات، ومحمد أحمد سيف، ورامى رضا تونى، ونبيل حفظى سيد، ونجاح جمال تونى، وخلف ناجح شتيوى، ووليد فرحان سوبي- قرية السوبي، ورمضان فرج عبد الرازق من الفيوم".

وقال نحاس جمعة، شقيق محروس جمعة بركات أحد المحتجزين، إن شقيقه ومعه 7 آخرون تعرضوا للاختطاف منذ حوالى 38 يوما أثناء عودتهم من مدينة سرت مستقلين ميكروباص، حيث قام السائق بالسير بهم فى طريق مغاير وتحديدا عند منطقة "الكلاليم"، وتم احتجازهم من قبل مسلحين تابعين للحكومة الليبية، على حد قول سائق الميكروباص.

وأضاف:"أبنائنا يعملون في لبيبا فى أعمال المقاولات منذ حوالى عام، ونظرا للظروف التي تمر بها ليبيا ووسط ضغطنا عليهم قرروا العودة منذ 38 يوما تحديدا".

وتابع: "لدينا ثقة كبيرة وعشم فى الرئيس السيسى والحكومة المصرية بأن تعيد أبنائنا إلينا وإلى أمهاتهم اللاتى يبكون عليهم ليل نهار".

وأوضح "نحاس" أن سبب تاخرهم في الابلاغ الفترة الماضية انهم تواصلوا مع مجموعة من الأعراب في دولة ليبيا الذين أخبروهم أن ابنائهم يخضعون للتحقيق كونهم مشتبه فيهم فى الانضمام لتنظيم داعش وأنهم أيضا يتعرضون للتعذيب الشديد، على حد قوله.

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