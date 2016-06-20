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ضبط 7 سودانيين أثناء محاولتهم تسلل الحدود إلى ليبيا

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ضبط 7 سودانيين أثناء محاولتهم تسلل الحدود إلى ليبيا ضبط 7 سودانيين أثناء محاولتهم تسلل الحدود إلى ليبيا
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، من ضبط 7 سودانيين أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية وتسلل الحدود إلى ليبيا.

وتلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "إبراهيم ع ج م" و"محمد س ح ا"، و"إسماعيل أ ه ع" و"محمد ي آ إ" و"حسن إ ع ع" و"خطاب ح م ص" و"عبده ج ع ل"، جميعهم يحملون الجنسية السودانية، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعيه إلى دولة ليبيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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