ضبط 7 سودانيين أثناء محاولتهم تسلل الحدود إلى ليبيا

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، من ضبط 7 سودانيين أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية وتسلل الحدود إلى ليبيا.

وتلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "إبراهيم ع ج م" و"محمد س ح ا"، و"إسماعيل أ ه ع" و"محمد ي آ إ" و"حسن إ ع ع" و"خطاب ح م ص" و"عبده ج ع ل"، جميعهم يحملون الجنسية السودانية، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعيه إلى دولة ليبيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

إحباط تسلل 12 شخصا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 62 شخصا بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

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