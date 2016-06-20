الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية قادرة على تبوؤ أعلى المناصب

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ثقتها واعتزازها بالمرأة الإماراتية وقدرتها على تبوؤ أعلى المناصب المهمة، حيث أصبحت رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي ووزيرة وسفيرة، إلى جانب مناصب قيادية في منظمات إقليمية ودولية.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «إن ابنة الإمارات يعتمد عليها كثيراً في إعطاء الصورة المشرقة للدولة في كل المناسبات والمحافل الدولية».

جاء ذلك خلال استقبال سموها، بقصر البحر، أمس، بحضور حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وحرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، وحرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، لمعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الوزيرات وعضوات المجلس الوطني الاتحادي، والسفيرات وقرينات السفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب قيادات العمل النسائي، وعدد من ممثلات وقرينات سفراء المنظمات الدولية لدى الدولة اللواتي قدمن لسموها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبها، قالت معالي الدكتور أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي: «إن الرؤية الثاقبة لسمو الشيخة فاطمة وحكمتها أعطتا المثل للمرأة الإماراتية لتكون النموذج الجيد في خدمة بلادها في كل المحافل الدولية»، مشيرة إلى أن الشيخة فاطمة شكّلت لنا مدرسة نستلهم منها أروع وأفضل دروس الحياة والحكمة والقيم والعطاء والعمل الوطني الجاد.

وأكدت معاليها أن سمو الشيخة فاطمة رائدة من رواد العمل الوطني والإنساني، ونموذج يحتذى به في الجد والعطاء، فتعلمت المرأة الإماراتية منها كل الصفات النبيلة، وغرست فيها حب العمل والتطور والوصول إلى أرقى المراتب.

وهنأت معالي الوزيرات والسفيرات وقرينات السفراء أعضاء السلك الدبلوماسي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة إفطار تكريماً للحضور، مرحبةً سموها بهن، ومعربة عن أملها بتحقيق مزيد من النجاح لإبراز مكانة الدولة عالمياً، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.