حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يواصلون استقبال المهنئين

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة استقبال المهنئين برمضان.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان بقصر الزاهر الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان التهاني والتبريكات بشهر رمضان من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموه، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة الماضية التهاني من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات والمصانع والبنوك العاملة بالدولة.

واستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام أمس عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بحضور عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران».

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهنئة بهذه المناسبة المباركة.