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حاكم رأس الخيمة يتبادل التهاني مع حمدان بن راشد

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حاكم رأس الخيمة يتبادل التهاني مع حمدان بن راشد حاكم رأس الخيمة يتبادل التهاني مع حمدان بن راشد

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، حيث تبادل سموهما التهنئة بشهر رمضان المبارك، سائلان الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة على البلاد والعباد، وأن يعيده على قيادتنا الرشيدة وشعبنا بالسعادة والاستقرار والفرح وعلى دولتنا العزيزة بدوام التقدم والرخاء.

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد.

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