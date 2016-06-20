حبس طالب أزهرى بسوهاج أربعة أيام على ذمة التحقيق لتسريبه ورقة الآدب والنصوص

قرر المستشار السيد حموده رئيس نيابة جرجا جنوب محافظة سوهاج حبس الطالب "شريف أ . ف . م 19 سنة" الطالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى أربعة أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطه داخل لجنة امتحان مادة الأدب والنصوص بمعهد جرجا الثانوى الأزهرى وبحوزته هاتف محمول مرفوع عليه ورقة الأسئلة الخاصة بإمتحان اليوم والتي قام بتشييرها على موقع التواصل فيس بوك صفحة " ثورة التعليم الفاسد" .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بضبط طالب أزهرى أثناء أداء الأمتحان وبحوزته هاتف محمول قام من خلاله بتسريب ورقة الأدب والنصوص والتي كان مقرر أداء أمتحانها اليوم.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها العميد محمد على ،رئيس فرع بحث الجنوب ،والعقيد صلاح ابوالقاسم ،وكيل الفرع ،والرائد محمد مجلى ،رئيس مباحث قسم جرجا بتمكن ضباط المباحث من ضبط شريف . أ . ف . م 19 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى داخل لجنة أمتحانات الثانوية الأزهرية اليوم وبحوزته هاتف محمول مرفوع عليه ورقة أسئلة أمتحان مادة الادب والنصوص وقيام الطالب بتشيرها عبر الماسنجر لصفحة ثورة التعليم الفاسد على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تم التحفظ على الطالب والهاتف المحمول وتم تحرير محضرا بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق

>

ضبط أدمن صفحة "غشاشون-الخفافيش" لتسريب امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

>