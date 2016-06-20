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حمدان بن زايد: متابعة محمد بن زايد تحقق الرفاه لأبناء الوطن

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حمدان بن زايد: متابعة محمد بن زايد تحقق الرفاه لأبناء الوطن حمدان بن زايد: متابعة محمد بن زايد تحقق الرفاه لأبناء الوطن

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، كل على حدة، المواطنين محمد بالرصاص المنصوري، ومكتوم الفندي المزروعي، وكردوس عبد الله العامري، وأحمد سيف علي المزروعي، وذلك في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وتبادل سموه مع المواطنين التهاني بمناسبة شهر رمضان.وأشاد سموه بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل ما من شأنه أن يحقق للمواطنين الرخاء والرفاهية والحياة الكريمة.

وأكد سموه أن قيم التواصل والتزاور عادات متوارثة من الآباء والأجداد.

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