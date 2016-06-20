ما الذي يجعل ستوك سيتي يدفع 3 مليون جنيه استرليني في رمضان صبحي؟

ما الذي يجعل ناد مثل ستوك سيتي يدفع 3 مليون جنيه استرليني وربما تصل لأكثر بكثير من ذلك بسبب إصرار الأهلي على رفع قيمة الصفقة لما يصل إلى 100 مليون جنيه مصري في ضم لاعب لم يتجاوز الـ19 عاماً، ويلعب في الدوري المصري؟

الإجابة تكمن في تحليل وإحصائيات رمضان التي جمعتها Korastats والمزودة بتحليلات Egystats..

الأهلي هذا الموسم يضاهي من حيث متوسط اكتساب النقاط في المباراة ما كان يحققه الفريق الأحمر في 08/2007 بـ2.3 نقطة في المباراة.

ويصل متوسط أهداف الأهلي في المباراة إلى 2، الرقم الذي لم يصل إليه أو يتخطاه إلا فريق موسم 2006/07.

تأثير/فعالية رمضان:

في الدوري شارك اللاعب الشاب هذا الموسم مع الأهلي في 1909 دقيقة أحرز فيها 4 أهداف وصنع 6 بالإضافة إلى حصوله على ركلتي جزاء.

7 من أصل تلك الأهداف التي ساهم فيها رمضان صبحي كان الأهلي خاسرا أو متعادلاً. اللاعب رغم صغر سنه يبدي شخصية قوية ومردوداً هائلاً في الأوقات التي تحتوي على ضغط نفسي يفشل في تحمله العديد من اللاعبين الكبار.

رمضان الذي لم يتم عامه العشرين بعد، يمتلك أعلى متوسط للمسات بين لاعبي مركزه وسادس أعلى عدد للمسات بين لاعبي الدوري المصري.

يملك أعلى معدل لاستلام الكرات في الثلث الهجومي في الدوري، حيث يمرر له زملائه الكرة في الثلث الهجومي بمعدل 29 مرة في المباراة مما يثبت تحركاته المستمرة لتلقي الكرة وثقة زملائه في إمكانياته.

الفعالية الهجومية:

وعلى المستوى الهجومي يمتلك رمضان قدرة فائقة في المراوغة تمكنه من المرور من أي لاعب منافس. كتلك:

تأتي مراوغات رمضان فقط في المساحات المفتوحة ولكن يستطيع اللاعب المرور في أكثر مساحات الملعب ضيقاً ويبين ذلك تصدره لمعدل المراوغات في الثلث الأخير من الملعب، فينجح رمضان في إكمال 2.3 مراوغة كل 90 دقيقة في الثلث الهجومي وأفضل نسبة نجاح فيها (47%).

صدق أو لا تصدق!

رمضان يمتلك 24 مراوغة ناجحة داخل منطقة الجزاء وهو الرقم الأعلى في الدوري هذا الموسم، قرابة 3 أضعاف مراوغات صاحب المركز الثاني مصطفى فتحي الذي يمتلك 9.

ولا تقتصر فعالية رمضان على المراوغات فقط، فيصنع صبحي فرص التسجيل لزملائه وقام بصنع 6 أهداف وهو أعلى رقم للاعب في مركزه في الدوري.

الأداء الجماعي:

كثير من اللاعبين أصحاب المهارات عادة ما يمتلكون قدرة على المراوغة ولكن ما يميز رمضان عن البقية تحويله الدائم لحظة ما بعد المراوغة إلى مواقف منتجة للفريق.

قدرة الشاب في التمرير تتكلم عنها الأرقام. بالرغم من محاولات رمضان الدائمة للتمرير الإيجابي الأمامي فهو وعبدالله السعيد أكثر مهاجمي الأهلي في التمرير الأمامي وتصل دقة تمريراته إلى 82%.

كما يمتلك جناح الأهلي أعلى متوسط للتمريرات الناجحة في المباراة بين لاعبي مركزه في الدوري (43 تمريرة).

ويثبت تركيز رمضان وتطور آداءه من الناحية الجماعية مع الوقت مقارنة اشتراكه في الأهداف هذا الموسم مع الموسم الماضي، فمقارنة بصنعه هدفاً واحداً في الموسم الماضي وتسجيله 5، صنع رمضان هذا العام 6 وسجل 4 أي أصبح الشاب يصنع أكثر مما يسجل.

الواجبات الدفاعية:

تساعد القوة الجسمانية التي يتفوق بها رمضان صبحي على باقي لاعبي مركزه على آداء الواجبات الدفاعية والنجاح في الالتحامات، فلا يكتفي رمضان بمشاركاته في هجمات الأهلي فقط بل يساعد فريقه في استرجاع الكرات وآداء الضغط الدفاعي، فيتصدر رمضان الدوري بين لاعبي الأجنحة في الدوري في قطع الكرات(33)واستخلاص الكرة (55)، ويحتل المركز الخامس في استرجاع الكرات. فاللاعب لا يعتبر فقط قوة هجومية ضاربة بل يلتزم بالمهام الدفاعية.

في الخريطة التالية لـEgyStats تظهر مشاركات رمضان الدفاعية في الدوري:

التطور في المستوى:

وحيث أن رمضان ما زال صغيراً في السن فمن المهم النظر إلى معدل تطور اللاعب.

الرسم البياني التالي يوضح معدل صناعة رمضان للفرص في المباراة منذ بداية عام 2016 فزاد المعدل من 0.8 في يناير حتى وصل إلى 4.5 في مباراة ونصف لعبها حتى الآن في يونيو.

اللعب الدولي:

لم يقتصر تألق رمضان على المباريات المحلية وحسب، بل تألق رمضان في مشاركاته دائماً مع منتخب مصر الذي مثله بكل أعماره السنية وبدا دوماً بشكل مميز ومؤثر في تشكيلة منتخب مصر وحجز مكاناً له رغم صغر سنه في تشكيله المنتخب الأول الذي بدأ مسيرته معه في يونيو الماضي.

لعب منذ ذلك الحين 6 مباريات دولية أحرز فيها هدفاً وحيدأً يعتبر هو الأبرز في تأهل المنتخب إلى بطولة أفريقيا أمام نيجيريا، وكان قبله بأسبوع صنع هدفاً مصيرياً في الدقائق الأخيرة ليتعادل المنتخب مع نيجيريا.