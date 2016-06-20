حلمي يتحدث لـ في الجول عن الأمطار المفاجئة ونصيحته للاعبي الزمالك

أشاد محمد حلمي المدير الفني لفريق الزمالك بلاعبيه بعد الفوز على إنيمبا في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 1-0.

وانتزع الزمالك أول ثلاث نقاط في مرحلة المجموعات بهدف باسم مرسي بعد أن تأجلت بسبب هطول أمطار شديدة.

وقال حلمي لـFilGoal.com يوم الأحد: "ننظر لكل مباراة على حدى، الفترة الماضية كان تركيزي في الدوري لكني شاهدت إنيمبا لمدة شوط في لقاء النجم الساحلي".

وأضاف "تابعت أداء الفريق في إحدى المباريات بالدوري النيجيري، وعلمت نقاط قوتهم وضعفهم".

وتابع "قبل المباراة كنا قلقين من أرضية الملعب وسوء حالتها، ومع هطور الأمطار كانت مفاجأة بالنسبة لنا.. بعض اللاعبين تحدثوا حول إمكانية تأجيل المباراة".

"طلبت منهم التركيز والوضع في الحسبان أن المباراة ستستمر في موعدها وانتظار قرار الحكم فقط".

"أشكر اللاعبين على أنهم كانوا على قدر المسؤولية.. الآن أغلقنا ملف إفريقيا ونركز في لقاء المصري".

وتقام موقعة المصري مع الزمالك يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية.