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تحليل #في_إفريقيا - جعفر لـ في الجول: لم يكن يوجد مباراة!..لاعبو الزمالك رجال ولا لرحيل شيكابالا

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تحليل #في_إفريقيا - جعفر لـ في الجول: لم يكن يوجد مباراة!..لاعبو الزمالك رجال ولا لرحيل شيكابالا تحليل #في_إفريقيا - جعفر لـ في الجول: لم يكن يوجد مباراة!..لاعبو الزمالك رجال ولا لرحيل شيكابالا

ما رأي فاروق جعفر نجم الزمالك السابق في مواجهة الفريق أمام إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض؟ المحلل الرياضي ومدرب الداخلية يتحدث لـFilGoal.com.

الزمالك فاز على إنيمبا خارج أرضه وسط ظروف مناخية قاسية بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال فاروق جعفر: "رأي في المباراة؟ لم يكن يوجد مباراة من الأساس!".

وأضاف "لاعبو الزمالك رجال وقدموا مباراة قوية ونجحوا في الخروج بنتيجة جيدة جدا".

وواصل معلقا على انتصارات الزمالك تحت قيادة محمد حلمي المستمرة "كتب نتائج جيدة بكل تأكيد ولكن الأهم هو المنتج النهائي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة خلف الأهلي صاحب الصدارة بـ71 نقطة مع تبقي 3 مباريات.

ويأتي في الصدارة بالتساوي مع صن داونز الجنوب إفريقي في المجموعة الثانية من دوري الأبطال.

شيكابالا

وتطرق فاروق جعفر في حديثه مع FilGoal.com عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورأيه في رحيله من عدمه من الزمالك.

وقال جعفر: "لا لرحيل شيكابالا. أنا مع بقاء اللاعب بكل تأكيد في الزمالك".

وواصل "الزمالك يحتاج دائما وجود لاعبين كبار ولا يجب أن يتركهم يرحلوا".

وأتم "وجود شيكابالا مهم بكل تأكيد للزمالك".

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