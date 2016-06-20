الأهلي لـ كلام في الجون: نستحضر روح البطولة من أجل مباراة الموسم

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مباراة فريقه يوم الجمعة المقبل هي أهم مباراة لفريقه هذا الموسم.

الأهلي يتصدر جدول الدوري المصري بفارق خمس نقاط عن ملاحقه الزمالك قبل ثلاث مباريات من نهاية المسابقة، فالفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري يتوج الأحمر بلقب الدوري قبل مواجهة غريمه التقليدي بمباراة الجولة الأخيرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للبرنامج الإذاعي كلام في الجون "أغلقنا صفحة مباراة زيسكو من أجل التركيز في مباراة الإسماعيلي".

وأضاف "مباراة الإسماعيلي هي أحد أهم مباريات الموسم، ورغم الغيابات نعد بتقديم مباراة جيدة لتحقيق الفوز".

وأكد عبد الحفيظ أن فريقه سيستحضر روح البطولة في مرحلة حسم اللقب الدوري الذي ترك الجزيرة وذهب لميت عقبة معقل الزمالك الموسم الماضي.