تحليل #في_إفريقيا - طارق السيد لـ في الجول: 11 راجل زمالكاوي.. لا يوجد لاعب سيء

ما رأي طارق السيد في انتصار فريقه أمام إنيمبا النيجيري في بداية المشوار الإفريقي؟ لاعب الزمالك السابق يتحدث لـFilGoal.com.

الزمالك فاز على إنيمبا خارج أرضه وسط ظروف مناخية قاسية بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال طارق السيد لـFilGoal.com: "الزمالك خاض المباراة بـ11 راجل ونجح بالخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

وأضاف "محمد حلمي المدير الفني للفريق بدأ المباراة بتحفظ دفاعي ونجح في خطف هدف في البداية ثم أعاد تنظيم دفاعاته مرة أخرى".

وواصل "في تلك المباريات دائما ما يكون المسؤول الأول عنها هو خط الوسط والدفاع. في حالة كان هؤلاء في حالتهم سيخرج الفريق بنتيجة إيجابية. وهذا ما حدث".

وتابع "الفوز في مثل تلك الأجواء يُحسب للغاية للفريق. لا يوجد أي لاعب سيء اليوم".

أتم "الكل نجوم والكل تحلى بروح عالية وقتالية وإلتزم داخل المباراة. الزمالك رائع".

طالع أيضا

تحليل في الجول – طارق السيد يتحدث عن 3 أشياء تساعد الزمالك ضد الشرطة.. وهل تؤثر الغيابات

حوار في الجول – مدرب إنيمبا: الزمالك لم يستحق الفوز.. وأعجبني الثنائي الحاسم

حلمي يتحدث لـ في الجول عن الأمطار المفاجئة ونصيحته للاعبي الزمالك

أرقام في الجول - لن تصدق عدد الهجمات التي أفسدها علي جبر على إنيمبا

تقرير في الجول – ماذا يفعل الزمالك عندما يفوز بأول مبارياته في مجموعات دوري الأبطال