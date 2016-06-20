إخماد حريق بمصنع "عز للحديد والصلب" فى العين السخنة

أخمد الأمن الصناعى بمصنع حديد عز بالعين السخنة فى السويس، حريق نشب فى أحد أفران صهر الحديد بالمصنع.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بحدوث تسرب بأحد الأفران بمصنع حديد عز الخاصة بصهر الحديد.

وقال مصدر أمنى، إن إدارة المصنع أبلغت شرطة قسم شرطة عتاقة والحماية المدنية بالسويس، أن الأمن الصناعى بالمصنع أخمد الحريق، وأوضح أن إدارة المصنع أكدت أن ما حدث هو تسرب نتيجة ثقب بأحد الأفران تسبب فى الحريق وتم السيطرة عليه.

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