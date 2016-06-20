أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نظر دعوى حظر حركة المقاومة الشعبية ومصادرة مقارها اليوم

Google+ Print
نظر دعوى حظر حركة المقاومة الشعبية ومصادرة مقارها اليوم نظر دعوى حظر حركة المقاومة الشعبية ومصادرة مقارها اليوم
تستكمل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم ثانى جلسات الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، والتى تطالب بحظر نشاط حركة المقاومة الشعبية، ومصادرة مقارها .

وقال فرحات فى دعواه: “ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية فى دون سند من واقع أو قانون ويطلقون على أنفسهم صفة منظمـة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور”.

وأضاف مقدم الدعوى: “وتبنت هذه الحركة الإرهابية حريق قطار سمالوط وتنفيذ حادث حلوان الإرهابى، الذى راح ضحيته ضابط، و8 من أفراد الشرطة”.


>- تأجيل دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان الإرهابى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر