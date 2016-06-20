نظر دعوى حظر حركة المقاومة الشعبية ومصادرة مقارها اليوم

تستكمل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم ثانى جلسات الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، والتى تطالب بحظر نشاط حركة المقاومة الشعبية، ومصادرة مقارها .

وقال فرحات فى دعواه: “ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية فى مصر دون سند من واقع أو قانون ويطلقون على أنفسهم صفة منظمـة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور”.

وأضاف مقدم الدعوى: “وتبنت هذه الحركة الإرهابية حريق قطار سمالوط وتنفيذ حادث حلوان الإرهابى، الذى راح ضحيته ضابط، و8 من أفراد الشرطة”.

- تأجيل دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان الإرهابى