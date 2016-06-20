من فبرك إهانة يسرا لوزير الداخلية اللبناني؟

تسببت تغريدة منسوبة للفنانة يسرا بضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نسب إليها جهلها بوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، والظن بأنه واحدة من معجباتها، وهو ما ثبت كذبه فيما بعد، ليبقى السؤال الغامض حول هوية مفبرك التغريدة المسيئة.

الأزمة بدأت مع تدشين الفنانة المصرية يسرا لأول حساب موثق لها على موقع التغريدات تويتر، ووسط مئات التهاني من نجوم الفن والمجتمع بالعالم العربي، برزت تغريدة لوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق للترحيب بيسرا على تويتر والإشادة بمسلسلها الجديد "فوق مستوى الشبهات" قال فيها: #فوق_مستوى_الشبهات مسلسل جميل. حبكة الشر قوية. وتحية كبيرة للفنانة يسرا @Youssra ولأدائها المميز. وأهلا بك في تويتر.

يسرا نسب إليها رد مفبرك قالت فيه: متشكرة حبيبتى أنت مين؟ ويبدو أن المفبرك على علم بأن اسم نهاد يطلق في مصر على النساء فقط بعكس أغلب الدول العربية، ولكن يسرا أعادت نشر ردها الحقيقي على الوزير اللبناني بقولها: شكرا معالي الوزير على الاشادة بالمسلسل واهتمامك بالفن والاعمال الدرامية، اشادتك وسام على صدري.

اللافت أن مواقع التواصل الاجتماعي لازالت تتداول التغريدة المفبركة، وتنهال التعليقات المسيئة ليسرا باعتبارها سفيرة للنوايا الحسنة ولا تعرف أبرز نجوم المجتمع العربي، كما تم تدشين هاشتاق لتحذيرها من زيارة لبنان خوفاً من ردة فعل وزير الداخلية.

ترى من فبرك هذه التغريدة المسيئة، وهل كان الهدف السخرية من يسرا أم التجريح بشخصية المشنوق؟

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