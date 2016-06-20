بالفيديو "عم بطاطا" يكشف فبركة مقالب "هاني في الأدغال"

وضعت صفحة متخصصة بكشف أخطاء الدراما العربية على موقع الفيس بوك بعنوان "عم بطاطا"، الفنان هاني رمزي بورطة، بعدما أكدت بالفيديو أن كل المقالب التي أذيعت بعنوان "هاني في الأدغال" مفبركة بالكامل، وأظهرت مدرب الأسود متخفياً خلف السيارة للسيطرة على الحيوانات المفترسة، بينما تتظاهر النجمات بالصراخ والخوف.

مقطع الفيديو أظهر مدرب الأسود واقفاً بعصا خلف السيارة في حلقتي الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والفنانة مها أحمد، بينما أظهرت لقطات أخرى الكاميرات المنصوبة فوق السيارة مع الميكروفونات بوضوح، بحيث لا يمكن أن يتجاهلها فنان اعتاد التصوير بهذه الأجواء، وبخاصة بحلقة الفنان أحمد زاهر الذي خالف المألوف وحاول الصعود فوق السيارة هرباً من الثعبان فظهرت الكاميرات للمشاهدين.

اتهامات الفبركة تلاحق برامج اكتشاف المواهب هذا العام بقوة .. بعدما وقع صناعها في أخطاء ساذجة كشفت أن هذا الرعب تمثيل في تمثيل.

شاهد فيديو عم بطاطا لكشف فبركة هاني في الأدغال:

