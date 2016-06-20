أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو "عم بطاطا" يكشف فبركة مقالب "هاني في الأدغال"

Google+ Print

الأحد 19-06-2016 21:09

وضعت صفحة متخصصة بكشف أخطاء الدراما العربية على موقع الفيس بوك بعنوان "عم بطاطا"، الفنان هاني رمزي بورطة، بعدما أكدت أن كل المقالب التي أذيعت بعنوان "هاني في الأدغال" مفبركة بالكامل، وأظهرت مدرب الأسود متخفياً خلف السيارة للسيطرة على الحيوانات المفترسة، بينما تتظاهر النجمات بالصراخ والخوف.

مقطع الفيديو أظهر مدرب الأسود واقفاً بعصا خلف السيارة في حلقتي الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والفنانة مها أحمد، بينما أظهرت لقطات أخرى الكاميرات المنصوبة فوق السيارة مع الميكروفونات بوضوح، بحيث لا يمكن أن يتجاهلها فنان اعتاد التصوير بهذه الأجواء، وبخاصة بحلقة الفنان أحمد زاهر الذي خالف المألوف وحاول الصعود فوق السيارة هرباً من الثعبان فظهرت الكاميرات للمشاهدين.

اتهامات الفبركة تلاحق برامج اكتشاف المواهب هذا العام بقوة .. بعدما وقع صناعها في أخطاء ساذجة كشفت أن هذا الرعب تمثيل في تمثيل.

شاهد عم بطاطا لكشف فبركة هاني في الأدغال:

">

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي»

بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي»