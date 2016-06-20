تعليقات القرّاء على مسلسل "نيللي وشريهان" في رأيك بالـshow: عمل خفيف الدم والباقي نكد

في زاوية رأيك بالـshow اليومية، التي تشكل همزة وصل بين "سيدتي نت" والقراء في شهر رمضان المبارك، للتعبير عن آرائهم بمسلسلات رمضان 2016، محطة مع المسلسل الكوميدي"نيللي وشيريهان".

ولقد بدا لافتاً أن مسلسل "نيللي وشيريهان" متابع خارج مصر أكثر مما في داخلها، خصوصاً وأن أغلب الآراء كانت من الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم من المملكة العربية السعودية، ويليها الأردن.

وفي شكل عام كان هناك تطابق في الآراء على خفة دم مسلسل "نيللي وشيريهان" وبطلتيه الممثلتين دنيا وإيمي سمير غانم، اللتين نجحتا في رسم الضحكة على الوجوه، في حين أن سائر الأعمال الرمضانية يطغى عليها النكد والتشأؤم والنظرة السلبية، كما عبرت بعض الآراء.

مسلسل "نيللي وشيريهان" من بطولة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، وسلوى خطاب ومحمود الجندي، وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة ومحمد سلام ومصطفى خاطر، وعدد كبير من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث الحلقات، وهو من تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف، وإنتاج إيهاب طلعت وهشام جمال، مخرج منفذ تامر حمزة، وإخراج أحمد الجندي.

كيف عبر القراء عن رأيهم بمسلسل "نيللي وشيريهان"؟

-أمل الحمود من الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً على إعجابها بمسلسل "نيللي وشيريهان" أشادت به وبظرفه، وقالت "هو مسلسل جميل جداً و خفيف الظل".

-شويكار السيد ابراهيم من الإمارات العربية المتحدة، وجدت أن مسلسل "نيللي وشيريهان" عمل ناجح وخفيف الدم وأضافت " المسلسل شيّق ومضحك".

-حنان المليجي من الإمارات العربية المتحدة، أشادت بمسلسل "نيللي وشيريهان" مركزة على الناحية الكوميدية فيه، واعتبرت "هو مسلسل مضحك وجميل".

-خالد محمد سليمان من المملكة العربية السعودية أكد أنه لم يتمكن من متابعة مسلسل "نيللي وشيريهان"، ووعد بأن يفعل ذلك بعد إنقضاء الشهر الكريم، وأوضح " سوف أتابع مسلسل "نيللي وشيريهان" بعد إنقضاء شهر رمضان، لأنه لم يتسن لي أن أفعل ذلك خلال رمضان بسبب ضيق الوقت. هو مسلسل رائع وكوميدي مضحك".

-محمد الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، عبر عن إعجابه الشديد بمسلسل "نيللي وشيريهان"، ووجد أنه مسلسل ناجح، وأضاف "مسلسل جميل ورائع جداً".

-نور الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، أكدت أن مسلسل "نيللي وشيريهان" ناجح جداً، وهو الأفضل والأجمل في رمضان، كما قدمت التهنئة لدنيا وإيمي سمير غانم لتألقهما فيه، قائلة "هو أجمل مسلسل في رمضان. برافو دنيا وإيمي".

-آمنة من الجزائر وجدت أن مسلسل "نيللي وشيريهان"، عمل كوميدي يتميز بخفة دم بطلتيه الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم، وقالت "مسلسل كوميدي بإمتياز".

LinaTuffaha من الأردن أشادت بمسلسل "نيللي وشيريهان"، ويتميّز عن الاعمال الأخرى التي تعرض في رمضان، بخفة دمه وقالت "هو مسلسل خفيف ويرسم الضحكة على الوجوه، في حين أن سائر المسلسلات يطغى عليها النكد والكآبة والنظرة السوداوية للحياة".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "نيللي وشريهان".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow على مشاركتنا الآراء. وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "باب الحارة".

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