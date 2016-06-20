شبح القتل يخيم على نجوم The Voice.. اطلاق نار يودي بحياة مغني مكسيكي

بعد مرور أقل من اسبوع على مقتل نجمة The Voice الأمريكية كريستينا غريمي Christina Grimmie بإطلاق نار خلال حفلها في أورلاندو بولاية فلوريدا، ها هي لعنة القتل تلاحق نجم The Voice بنسخته المكسيكية Alejandro Jano Fuentes.

وفي التفاصيل، توفي Alejandro البالغ من العمر 45 عاماً يوم السبت، بعد يومين من إصابته بالرصاص في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تعرض Fuentes لإطلاق نار يوم الخميس الماضي، بعد رفضه أمر من مسلح طلب منه النزول من سيارته.

هذا وأكدت المصادر، أن Alejandro الذي وصل الى نهائي The Voice عام 2011، يمتلك استديو ومدرسة في شيكاغو، وكان قد غادر لتوه حفل عيد ميلاده، قبل أن يهاجه المسلح الذي لم تتمكن السلطات من الوصول اليه لغاية الساعة.