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وفاة نجم أمريكي بعد تعرضه لحادث سير مروع

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الإثنين 20-06-2016 01:15

توفي الممثل الامريكي Anton Yelchin عن عمر ناهز 27 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير مروع. وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية، انه عند الساعة الواحدة فجراً من يوم الأحد، تم العثور على Yelchin ميتاً على طريق San Fernandino بولاية لوس انجلوس.

وكشفت المصادر ان Anton لم يصطدم بسيارة أخرى، بل وُجد وهو مرمي على الأرض بين سيارته وصندوق بريد معلق ببوابة حديدية تابعة لمنزله.

وقال متحدث بإسم النجم الراحل: " Anton Yelchinتوفي في حادث مروري فجر اليوم.. عائلته تطلب منكم احترام خصوصيتها في هذه الفتر ة الصعبة".

 

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