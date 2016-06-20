ماذا ردت أصالة على مبادرة الصلح مع شقيقتها ريم؟

تدخل مؤخراً المخرج المصري طارق العريان، زوج المطربة السورية أصالة، للصلح بينها وبين شقيقتها «ريم نصري»، التي على خلاف معها منذ عدة سنوات، ومن المعروف أن هناك خلافات في وجهات النظر السياسية بين أصالة وريم، وأكد أحد المقربين من أصالة أن ريم نصري غضبت لأختها المطربة أصالة من هجوم الكاتبة الصحفية نضال الأحمدية عليها من وقت لآخر، وانتقدت ريم الصحفية نضال فيما تكتبه عن أصالة، وهذا ما كان السبب الرئيسي في تحريك المشاعر الراكدة في قلب أصالة تجاه شقيقتها التي لم ترها منذ سنوات. وأضاف المصدر أن طارق العريان استغل موقف ريم الجيد في التدخل، ومحاولة إقناع زوجته أصالة بالصلح مع شقيقتها واستقبالها بمنزلها في القاهرة؛ لرؤية والدتها وشقيقها الأصغر «أنس نصري»، إلا أن أصالة لم تعطه قراراً بذلك حتى الآن، ووعدته بالتفكر في الأمر بجدية.