مأمورية تنقل قيادات "التعليم" لقسم السيدة زينب تمهيدا لإخلاء سبيلهم

قال مصدر أمنى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، إن مأمورية خاصة نقلت 5 من قيادات وزارة التربية والتعليم بينهم رئيس المطبعة السرية بالوزارة ، إلى قسم السيدة زينب ، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم .

جاء ذلك بعد أن قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية ، منذ قليل، إخلاء سبيل جميع قيادات وزارة التربية والتعليم والمتهمون فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، بضمان وظائفهم، عدا واحد جددت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وهو المسئول عن استخراج الصورة النهائية لورقة أسئلة الثانوية العامة بعد انتهاء اللجنة الفنية من إعدادها .

إخلاء سبيل قيادات "التعليم" المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية عدا واحد

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