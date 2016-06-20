بالفيديو.. محافظ دمياط يوجه ببدء التشغيل التجريبى لمحطة رافع الصرف الصحى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة رافع الصرف الصحى بقرية ميت الشيوخ لاستيعاب تصرفات الكتلة الشرقية للقرية وخدمة المناطق التابعة لها والمناطق المجاورة، مؤكدًا أن دخول المحطة الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يحل كل مشاكل الصرف بالقرية والمناطق المجاورة والمحددة للمحطة.

ووجه المحافظ لمسئولى الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ببدء التشغيل التجريبى للمحطة لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب كل المهمات الكهروميكانيكية ولوحات التوزيع والتشغيل وكذا تركيب مولد كهربائى قدرة 100 كيلو فولت أمبير لتغذية المحطة بالكهرباء.

كما تم تجهيز المحطة بعدد 3 طلمبات لضخ تصرفات المحطة إلى خط الطرد الواصل إلى محطة المعالجة الرئيسية بالحورانى كما تشمل المحطة على عدد 2 مولد كهربائى قدرة الواحد 200 كيلو فولت أمبير لتغذية المحطة.

كما يجرى على التوازى أعمال إنشاءات المحطة الفرعية للصرف الصحى بالمنطقة الغربية حيث تم الانتهاء من الشبكات بنسبة 80%.

وكان المهندس طارق موسى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد عرض أثناء اللقاء الموسع الذى عقده الدكتور المحافظ جاهزية محطة رافع الصرف الصحى بميت الشيوخ، ووجه المحافظ ببدء التشغيل التجريبى لها قبل موعد افتتاحها المقرر.

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>بالفيديو.. محافظ دمياط يوجه ببدء التشغيل... by youm7

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