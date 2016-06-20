شلل مرورى بطريق الكورنيش بالشاطبى بسبب انفجار ماسورة صرف صحى

شهد طريق الكورنيش بمنطقة الشاطبى التابع لحى الجمرك، شلل مرورى بسبب انفجار ماسورة للصرف الصحى، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياة بالشارع، وعرقلة حركة مرور السيارات والمارة، وسط استياء وسخط من المواطنين، والذين طالبوا بتدخل المسؤلين من مسؤلى شركة الصرف الصحى وحى الجمرك لرفع المياة من المنطقة.

يذكر أن حى الجمرك قد شهد عدد من حالات الهبوط الارضى المتكررة مؤخرا، مما أدى الى مشكلات فى المرافق والبنية التحتية بالمنطقة.

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