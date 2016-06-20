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بالصور.. محافظ الأقصر يصادر توك توك يقوده طفل عمره 11 سنة بأرمنت

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بالصور.. محافظ الأقصر يصادر توك توك يقوده طفل عمره 11 سنة بأرمنت بالصور.. محافظ الأقصر يصادر توك توك يقوده طفل عمره 11 سنة بأرمنت
قاد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة مفاجئة بعدد من مدن وقرى المحافظة، ولدي خروجه من مستشفى ارمنت وتجوله في المنطقة المحيطة بالمستشفى بطفل عمره 11 عام يقود توك توك.

وقرر المحافظ التحفظ الفورى على التوك توك، وذلك تنفيذا للقرارات التى كان المحافظ قد قام باصدراها بمنع سير التوك توك فى مدينة الأقصر ومدينة البياضية ومدينة الطود ومدينة طيبة ومدينة القرنة ومدينة أرمنت ومدينة إسنا وكذلك فى الطرق السريعة والطرق الرئيسية،وشدد القرار على انه في حالة ضبط التوك توك فى الأماكن المحظور السير بها سيتم التحفظ عليها إداريا لمدة شهر.

وكانت الجولة التي قام بها المحافظ قد تضمنت تفقد سير العمل في المشروعات القومية وخاصة مشروع مستشفى أرمنت الجديد المقرر الانتهاء منه قريبا والذى تم الانتهاء من 90% من الاعمال الانشائية به وتقوم بتنفيذه إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة ومن المنتظر الانتهاء منه قريباً.

محمد بدر محافظ الاقصر اثناء جولته ومشاهدته التوك توك (1)

محمد بدر محافظ الاقصر اثناء جولته ومشاهدته التوك توك (2)

محمد بدر محافظ الاقصر اثناء جولته ومشاهدته التوك توك (3)

محمد بدر محافظ الاقصر اثناء جولته ومشاهدته التوك توك (4)

محمد بدر محافظ الاقصر اثناء جولته ومشاهدته التوك توك (5)

محمد بدر محافظ الاقصر اثناء جولته ومشاهدته التوك توك (6)


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