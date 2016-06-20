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الأهلي يعلن عبر في الجول طريقة حضور الجماهير مواجهة أسيك

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الأهلي يعلن عبر في الجول طريقة حضور الجماهير مواجهة أسيك الأهلي يعلن عبر في الجول طريقة حضور الجماهير مواجهة أسيك

كشف شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي لـFilGoal.com تفاصيل حضور الجماهير للقاء أسيك أبيدجان في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي خسر في افتتاح مبارياته أمام زيسكو الزامبي خارج أرضه في الجولة الأولى من البطولة. (طالع التفاصيل)

وأكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه "تم عقد اجتماعا بين الأهلي ومديرية أمن الإسكندرية تم من خلاله الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالتجهيزات وحضور الجماهير في برج العرب".

وأوضح لـFilGoal.com: "سيتم السماح لحضور 15 ألف متفرج مع طرح التذاكر الخاصة بالمباراة عن طريق موقع تذاكر إلا عددا قليلا منها".

وتابع "من يرغب في الحضور عليه الدخول على الموقع وتسجيل بياناته ثم ستصل له رسالة على هاتفه توضح له مكان استلام التذكرة".

وأتم "شركة فاكون ستتولى مسؤولية إجراءات الكشف عن التذاكر والتأمين الداخلي، بينما وزارة الداخلية هي المسؤولة عن التأمين الخارجي".

ويستعد الأهلي لمواجهة أسيك في الـ28 من الشهر الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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فيديو اليوم السابع

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