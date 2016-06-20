يونس لـ كلام في الجون: سياسة حلمي نجحت مع باسم مرسي الجائع

يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الطريقة التي تعامل بها محمد حلمي المدير الفني للزمالك مع باسم مرسي مهاجم الفريق كانت مثمرة للغاية.

وسجل باسم مرسي هدف الزمالك الوحيد في شباك إنيمبا في بداية مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

وقال يونس في تصريحات للبرنامج الإذاعي كلام في الجون "محمد حلمي كان ذكيا للغاية في تعامله مع باسم مرسي مؤخرا".

وأضاف "فقد علم حلمي أن باسم أصبح جاهزا منذ فترة، لكن اتبع معه سياسة التجويع، جعله يشعر بالجوع للتهديف والتألق".

وأوضح مهاجم الزمالك السابق أن هذه السياسة نجحت للغاية حتى أقحم مرسي في التشكيل الأساسي ضد إنيمبا ليقدم اللاعب مباراة كبيرة بسبب شعوره بالجوع.