أزمة القناة - الأهلي يرد على الحكم لصالح مسك ' باطل '

رد ياسر فتحي المستشار القانوني للنادي الأهلي على بيان شركة مسك التابعة لشبكة ART و"حصولها على حكم من التحكيم الدولي لصالحها في قضية قناة الأهلي".

شركة مسك أعلنت في بيان رسمي حصولها على حكم من التحكيم الدولي لصالحها في قضية قناة الأهلي. (طالع التفاصيل)

ورد الأهلي عبر مستشاره القانوني قائلا: "يوجد نقاط بطلان عديدة في الحكم الصادر".

وأوضح في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي "الإجراءات القانونية تُفرض تأجيل الطعن بالبطلان لحين صدور الحكم في باقي المنازعة".

وأضاف "هيئة الدفاع تدرس اختصام هئية التحكيم التي أصدرت الحكم، وأنها سوف تنشر تقريرا كاملا عن سلوك شركة مسك والمسؤولين عنها ومخالفتها وأخطاء الحكم بعد صدور الحكم في النزاع بالكامل".

وأكد ياسر فتحي أن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي هي التي طلبت فتح باب المرافعة و"رفض الأهلي الحضور لأنه ليس طرفا في العقد بين مسك وشركة الأهلي للإنتاج".

وأتم " طلب فتح باب المرافعة تضمن طلبا لعضوي هيئة التحكيم بالإفصاح الذي كان يجب أن يقوما به قبل قبول تعيينهما عن العلاقة والمصالح بينهما وهو ما لم يفعلا".

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