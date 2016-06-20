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بالفيديو - أبو ريدة يؤكد: مصر في التصنيف الأول بقرعة المونديال

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بالفيديو - أبو ريدة يؤكد: مصر في التصنيف الأول بقرعة المونديال بالفيديو - أبو ريدة يؤكد: مصر في التصنيف الأول بقرعة المونديال

أوضح هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم أن منتخب سيتواجد ضمن التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2018 يوم الجمعة المقبل.

وأعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرصة إيقاع مصر بالتصنيف الأول بعد شكوى تقدم بها الاتحاد المصري بسبب إعلان تصنيف استثنائي.

وأكد أبو ريدة في تصريحات لقناة الحياة يوم الأحد أن منتخب مصر سيعود للتصنيف الأول عندما يعلن الاتحاد الدولي التصنيف يوم الثلاثاء.

وأضاف "من المهم أن ننظر لأداءنا وكيفية مواجهة الفرق، بدلا من وضعنا في التصنيف".

تقرير بالأرقام – كيف يؤثر موعد التصنيف على موقع مصر بين منتخبات إفريقيا؟

وتقام قرعة تصفيات مونديال 2018 بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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