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حظك اليوم برج الثور الاثنين 20/6/2016

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 20/6/2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 20/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>عندما يتعرض شخصاً لا يحب المشاكل، ولا يختلقها، ويحاول الابتعاد عنها قدر المستطاع إلى مشكلة مفتعلة فى عمله من صنع زملائه، قد يفقد أعصابه .. ولكن حتى لا تخسر الكثير جراء عصبيتك هذه، حاول قدر المستطاع أن تأخذ فترة راحة بعيداً عن أجواء العمل المشحونة، وفكر كيف يمكنك الخروج من المشكلة بأقل الخسائر وبحنكة وذكاء، فعندما تهدأ ستتمكن بسهولة من حل أى مشكلة.

على الصعيد العاطفى:


>عندما تدخل فى علاقة عاطفية، فهذا يعنى أن لك العديد من الحقوق وعليك الكثير من الواجبات، لكنه لا يعنى بالضرورة تحكمك فى شريك حياتك طوال الوقت، وأن يشعر أنه مُقيد .. هذا التصرف حتى وإن كان بدافع الغيرة منك عليه، فهو سيضر العلاقة أكثر من إفادتها، لذلك كن على يقين أن هناك خيط رفيع بين الغيرة والشك، إترك له مساحة من الحرية حتى لا توأد العلاقة فى مهدها.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>حتى تتخلص من ضغوط عملك، يجب عليك تفريغها فى صورة أخرى مفيدة لصحتك، وليس أن تلجأ للمنبهات، أو التدخين، أو الأكل الشره، خصص مساحة من وقتك لممارسة الرياضة المحببة إليك، ستشعر بفارق كبير فى صحتك، وسيلاحظه الكثيرون.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>"منطقة الراحة" تُشعر أى شخص بالاستقرار، لكنها تأتى بنتيجة عكسية على حياته، فالحياة مغامرة كبيرة يجب أن تخوضها لتتعرف على نفسك وعلى العالم، جاهد نفسك فى ميلها إلى الاستكانة، والهدوء، وغامر بكل ما أوتيت من قوة، واطرق الكثير من الأبواب، فعندما تعرف نفسك سيعرفك العالم جيداً.

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مصر 365

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